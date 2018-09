Sendeplan

Gespielt von Britta Steffenhagen und Florian LukasSonntag, 5. August 2018, 20 Uhr, Jena – KulturarenaIm KassablancaDienstag, 7. August 2018, 20 Uhr, Dresden – Palais SommerIm Park des Japanischen PalaisMontag, 24. September 2018, 20 Uhr, Düsseldorf – düsseldorf festival!In der TheaterbarFreitag, 19. Oktober 2018, 20 Uhr, Berlin – Heimathafen NeuköllnIm SaalFast alle Wurfsendungen eines Tages können Sie hier direkt nachhören - und einige Jahre zurück verfolgen. Detaillierte Informationen zu Autoren, Regisseuren und Sprechern erhalten Sie per Klick auf blau markierte Tage und Sendezeiten.In Studio 9 am Mittag und am Nachmittag gibt es eine wöchentlich wechselnde „Serie der Woche“, aus der von Montag bis Freitag fünf unterschiedliche Wurfsendungen zu hören sind. Drum herum bleibt alles beim Alten: bunt zusammen gewürfelte Pakete von zwei bis drei Wurfsendungen nacheinander, zu wechselnden Zeiten ins Programm geworfen.Einmal im Monat stellt die Projektleiterin der Wurfsendung, Julia Tieke in der Sendung "Kurzstrecke" die neuesten Wurfsendungen vor. Die "Kurzstrecke" präsentiert freie Produktionen zwischen Klangkunst, Hörspiel und Feature und ist immer in der Nacht von Sonntag auf den letzten Montag eines Monats zu hören.Viel Vergnügen mit der Wurfsendung!